Чемпион мира 2006 года, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявил свой список главных претендентов на трофей Мундиаля-2018 и прокомментировал результат спарринга Италия - Аргентина (0: 2), сообщает со ссылкой на сайт Football Italia.

“Нужно снять шляпу перед Аргентиной, они выдали сильный матч. Встреча могла завершиться вничью 1:1 или 2:2, но они реализовали свои шансы, а мы — нет”, — начал легендарный вратарь.

Итальянец отнес аргентинцев вместе с бразильцами, испанцами и немцами в число фаворитов чемпионата мира-2018.

“Италия проходит через перестройку. Это удивляет. В другую эпоху Италия и Аргентина встречались бы в финале или полуфинале Мундиаля. Сейчас Аргентина имеет громадный потенциал в атаке и подкреплена сильными защитниками. Это один из кандидатов на победу на чемпионате мира вместе с Бразилией, Германией и Испанией”, — отметил страж ворот" Ювентуса".

Напомним, что в крайних контрольных баталиях Германия разошлась в мировую с Испанией, Аргентина обыграла Италию 2:0, а Бразилия не почувствовала проблем в игре с Россией.

Как сообщал итальянская сборная впервые за 60 лет пропустит ЧМ.

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