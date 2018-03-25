|За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал, со стороны боевиков 13 обстрелов
|25.03.2018 05:34
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За прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитниках Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, во вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка”, — указано в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что: “На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции близко населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья”.
“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.