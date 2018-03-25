|В доме организатора теракта на юге Франции нашли "записку-завещание" на верность "ИГ"
|25.03.2018 05:41
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В доме организатора теракта на юге Франции в супермаркете города Треб нашли записки и “завещание”. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.
Французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападающего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой “Исламское государство”.
Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.
23 марта выходец из Марокко 26-летний Редуан Лакдим открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городе Треб. Преступник объявил себя сторонником ИД и требовал освободить Салаха Абдеслама, которого обвиняют в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.
Как сообщал французские следователи в субботу обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников.