|Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Софии
|25.03.2018 05:56
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В столице Болгарии стартовал пятьдесят шестой турнир по трем видам борьбы — “Дан Колов — Никола Петров”, сообщает со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
В копилке украинских спортсменов уже есть первые три награды. “Серебро” получил Василий Шуптар, “бронзу” выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг и Гор Оганесян в весе 65 кг.
Отметим, что Украина на этих соревнованиях представляет команда борцов вольников и классиков
Добавим, что соревнования в Софии завершатся уже сегодня, 25-го марта.
Как сообщал ряд медалей завоевали украинские борцы на ЧМ между 23-летних.
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