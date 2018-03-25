Сенат Италии в субботу, 24 марта, проголосовал за избрание представительницы правой партии “Вперед, Италия” Марии Элизабетты Казеллати его главой. Об этом сообщает со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Одержав победу в третьем раунде голосования, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители “Движения пяти звезд”.

Также Роберто Фико от “Движения пяти звезд” был избран спикером нижней палаты парламента. Как известно, выборы спикеров дают старт официальных консультаций по формированию правительства.

Ожидается, что консультации начнутся в начале следующего месяца.

Как сообщал в начале месяца в Италии у офиса неофашистской партии прогремел взрыв.

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