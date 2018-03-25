Власти города Элизабет, штат Северная Каролина, отказалась устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время переправки самолетов-амфибий в СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает со ссылкой на AP.

По данным агентства, сначала установка 25-тонного памятника была одобрена властями в мае 2017 года. Монумент посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках так называемого “Проекта Зебра”, о котором стало известно лишь в 2013 году после рассекречивания документов. В частности, памятник должен был увековечить гибель четырех советских летчиков (трех россиян и одного украинца) и одного канадца. Трагедия произошла на реке Паскуотанк: там в 1945 году разбилась “летающая лодка”.

Расходы на изготовление и установку монумента брала на себя российская сторона, благоустройство территории — американская. Однако в результате нового голосования пять членов городского совета Элизабет выступили против памятника, а трое поддержали, причем четверо из противников были афроамериканцами, а двое из трех сторонников установки — белыми, так что вопрос установки памятника принял расовый характер.

Главным обстоятельством, против ранее достигнутых соглашений, стало ухудшение российско-американских отношений.

“Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились”, — сказала член городского совета Анита Хаммер.

Как сообщает ABC News, установлением памятника хотело заняться Минобороны России. В феврале российское посольство в Вашингтоне анонсировало появление монумента в Элизабет.

Как сообщал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

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