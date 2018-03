В десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives (“Марш за наши жизни”) под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших. Об этом сообщает со ссылкой на The New York Times.

Акция в Нью-Йорке собрала более 150 тысяч человек. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр города Билл де Блазио.

“Вы должны знать, когда начнется революция ... Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тысяч человек вышли на улицы ради мира”, — написал он. На пути демонстрации было установлено несколько сцен, на которых выступали артисты и активисты.

По предварительным данным организаторов, в Вашингтоне на улицы вышли от 300 до 500 тысяч человек. Многотысячные акции прошли в Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане и других городах. Всего организаторы движения анонсировали около 800 маршей по всех 50 штатах страны. Несколько сотен крупнейших городов Канады — Торонто и Монреаль — поддержали акцию и вышли на улицы с подобным маршем. Также на акцию вышли жители города Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля произошла стрельба в одной из школ.

Как сообщал в течение последнего месяца школьники и студенты устраивают акции протеста против свободного обращения оружия на территории США.

