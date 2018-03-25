Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить переход на зимнее и летнее время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций, передает

"Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2:30 без добавления одного часа круглогодично, что одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени)", - говорится в петиции.

Автором петиции является Краснощеков Роман Андреевич, петиция была создана 22 марта. На данный момент собрано 106 голосов из необходимых 25 000.

Напомним, ранее Порошенко призвали переименовать Автономную республику Крым на Крымскую область.

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