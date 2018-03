В Нью-Йорке к акции "Марш за наши жизни" (March for our lives) присоединился прежний участник группы Beatles Пол Маккартни. Как отмечает CNN, музыкант вышел на марш в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленного убийцей почти сорок лет назад, передает "Это то, что мы можем сделать, следовательно я здесь, чтобы сделать это", - заявил Маккартни. Издание отметило, что митинг проходил близко от места, где в 1980 году был застрелен Леннон. Напомним, в десятках американских городов прошли акции протеста под названием March For Our Lives ("Марш за наши жизни") под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США, акция в Нью-Йорке стала одной из крупнейших. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



