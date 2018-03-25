|Сегодня в Беларуси отмечают День Воли
|25.03.2018 10:08
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Сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики, передает
В частности, сегодня 100 годовщина провозглашения, в 1918 году Совет Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.
Традиционно в этот день в Беларуси проходят оппозиционные акции, которые часто перерастают в столкновения с правоохранительными органами и задержания активистов. В прошлом году в Минске состоялось 148 судов над участниками протестов по случаю Дня Воли.
Напомним, накануне этого дня белорусская милиция проводит задержания активистов и политиков, которые поддерживали проведение шествия в День Воли.
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