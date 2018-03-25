В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 30/20, передает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В общем вчера из КПВВ последовало 38600 человек и более 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8970 человек и 1017 транспортных средств;

"Марьинка" - 9770 человек и 1675 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7536 человек и 1376 транспортных средств;

"Гнутово" - 3896 человек и 939 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8479 человек.

Напомним, 24 марта в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 260 автомобилей.

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