Во Львове погибла девушка, выпав с 11 этажа дома. Об этом сообщили на "Горячей линии города Львова", передает

Инцидент произошел вчера, 24 марта, в 23:23, в доме по адресу Медовой Пещеры, 39-А. Причины трагедии устанавливаются. К слову, по этому адресу находится одно из общежитий Университета Ивана Франко.

Напомним, что тело 17-летней девушки без признаков жизни нашли в квартире одного из домов во Львове.

Также сообщал, что во Львове 37-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажного дома. При падении она задела зеркало автомобиля, стоявшего у подъезда. От полученных травм женщина погибла. Кроме того, она оставила предсмертную записку.

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