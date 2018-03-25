Пожар, который возник 24 марта в 14:00 в трехэтажном здании гостиничного комплекса в г. Хыров Старосамборского района Львовской области, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает

Так, 24 марта в 14:00 в г. Хыров Старосамборского района в трехэтажном здании гостиничного комплекса возник пожар. В 6:20 25 марта пожар ликвидирован на площади 3300 м кв.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 25 единиц техники, 103 человека личного состава ГСЧС, 3 единицы техники и 6 работников МПО", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, 24 марта на территории бывшего коллегиума иезуитов в с. Хыров в Старосамборском районе во Львовской области, случился масштабная пожар. Отмечено, что в этом здании в последние годы действовал отель.

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