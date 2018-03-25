В Киевской области полиция задержала группу за разбойное набег на магазин и захват заложников, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в с. Великополовецкое, что в Сквирском районе, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 000 гривен. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

"Во время проведения неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет - нападающие бросились убегать.

Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и поймать разбойников", - говорится в сообщении.

По информации полиции, вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения.

На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

"Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Также рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрание им меры пресечения. Продолжается следствие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира