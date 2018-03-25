В Минске на площади Якуба Коласа, задержаны не менее 30 человек, передает со ссылкой на БелаПАН.

Так, по информации издания, на площади задержан один из заявителей запрещенной акции Сергей Спариш, а также сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая.

СМИ отмечает, что забирают в основном мужчин. К людям подходят с просьбой предъявить паспорт, а затем отводят их в автозаки, которые находятся по всему периметру площади.

Сотрудники информационной группы ГУВД Мингорисполкома призвали журналистов работать только в центре площади и не мешать сотрудникам правоохранительных органов. На вопрос, почему забирают людей, сотрудник информационной группы сообщил, что "для проверки документов".

"Думаю, проверят и все будет в порядке", - сказал он.

Людей на площади не много, некоторые женщины громко возмущаются действиями сотрудников милиции.

Ранее, несмотря на запрет, Николай Статкевич призвал своих сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести "Марш достоинства" к оперному театру, где пройдет санкционированный Мингорисполкомом митинг и концерт по случаю Дня Воли.

Однако сам Статкевич был задержан сегодня утром возле своего дома.

Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

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