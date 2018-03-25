В Минске, на площади Якуба Коласа, продолжаются задержания, передает со ссылкой на БелаПАН.

По информации издания, задержали корреспондента телеканала "Белсат" Игоря Ильяша, журналистку Любовь Луневу, предпринимателя Сергея Балыкина, а также нескольких пожилых людей с бело-красно-белыми флажками.

"Три автозаки, куда загрузили более 30 задержанных, поехали. Милиция начала заполнять четвертый автозак", - говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на запрет, Николай Статкевич призвал сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести "Марш достоинства" к оперному театру, где пройдут санкционированные Мингорисполкомом митинг и концерт по случаю Дня Воли.

Статкевич задержан сегодня утром возле своего дома.

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