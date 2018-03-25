Хорватский футболист Бруно Бобан умер от удара мячом во время матча третьего дивизиона национального чемпионата. Об этом сообщает HRT Sport, передает .

Так, на 15-й минуте матча футболист получил сильный удар мячом в грудь. К нему сразу же подошли врачи, однако спасти Бобана не удалось. Точна причина смерти станет известна после вскрытия.

Напомним, юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2001 года рождения) во втором туре элит-раунда (второй этап отбора) Евро-2018 выиграла у сборной Сербии. Следующий поединок наши соотечественники проведут 27-го марта против аутсайдера квартета Чехов (0 очков).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира