В Мельбурне завершилась первая гонка сезона в "Формуле-1" - Гран-при Австралии, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

С отрывом на финише в 5,036 с победу праздновал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Второе место занял действующий чемпион мира, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен +6,309 с. Неподалеку от подиума оказался и представитель "Ред Булл" Даниэль Риккардо +7,069.

"Если честно, то уик-энд был невероятным. Мы показали отличную скорость, но поздравления Себастьяну и "Феррари" - сегодня они отработали лучше нас. Тем не менее, мы были быстры в квалификации и в гонке, а под конец я мог прессинговать Феттеля", - заявил Хэмилтон.

Настоящий прорыв по сравнению с прошлым сезоном совершили пилоты "Макларена" - Фернандо Алонсо стал 5-м (+27,886 с), а Вандорн также попал в очковую зону - 9-й. Примечательно, что в прошлом году лучший результат пилота "Макларена" на финише равнялся 6-й строчке.

В зачетную зону также попали: Ферстаппен - 6-й, Хюлкенберг - 7-й, Боттас - 8-й, Сайнс - 10-й.

Заметим, что второе Гран-При пройдет через две недели в Бахрейне.

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