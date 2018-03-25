Автомобиль Land Rover столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде в с. Великая Копаня Виноградовского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"...На месте происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль Land Rover под управлением 26-летнего жителя Тячевского района допустил столкновение с товарным поездом. Машина двигалась из Хуста в направлении села Великая Копаня, а поезд направлялся в пгт Королево. Land Rover задел поезд на железнодорожном переезде и авто отбросило, водитель получил травму плеча. Он доставлен в больницу в Виноградове. Жизни мужчины ничего не угрожает", - сообщают в полиции.

Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение. Предварительная правовая квалификация - ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, на железнодорожном переезде в селе Марковка на Полтавщине, столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд. Предварительно водитель авто получил телесные повреждения.

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