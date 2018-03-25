Наемники псевдореспублик начали пропускные операции на линии разграничения на час позже, не изменив график своей работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже", - сообщили пограничники.

В ГПСУ также отметили, что в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее только, потому, что сегодня выходной день.

Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

"Госпогранслужба будет отслеживать ситуацию и обязательно сообщать общественности на своих информационных ресурсах", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час вперед в 3:00 воскресенья, 25 марта.

Как сообщал утром 25 марта в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40 ; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 30/20.

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