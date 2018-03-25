Пользователи социальных сетей не обошли вниманием переход на "летнее время", передает

Слишком прохладная мартовская погода дала повод для шуток о переходе на "летнее время". Кто-то радовался тому, что работать пришлось меньше, а кто-то даже сочинял стихи.

Помимо того, украинцы даже призвали Президента Украины Петра Порошенко отменить переход на зимнее и летнее время.

Напомним, Украина перешла на летнее время.

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