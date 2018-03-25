Командующий Объединенных сил Сергей Наев назвал основные гуманитарные цели при проведении военной операции на востоке Украины. Об этом шла речь во время встречи с новым главой офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Ингрид Макдональд, сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, по его словам, приоритетами Командования Объединенных сил в гуманитарной сфере при проведении военной операции являются: защита гражданского населения, создание условий для устойчивого социального и экономического развития региона, укрепление потенциала гражданско-военного сотрудничества между Объединенными силами и органами государственной и местной власти и взаимодействие с международными и негосударственными гуманитарными организациями.

Представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине и "Центра по вопросам гражданских лиц в условиях конфликта" в Украине пообещали военным поддержку в решение гуманитарных проблем в регионе.

Напомним, Франция приняла решение о выделении 500 тыс. евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе.

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