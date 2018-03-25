Полиция установила личность 17-летней девушки, которая 24 марта выпали с 11 этажа общежития во Львове. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Вчера, 24 марта, в 23:20 в полицию поступило сообщение о том, что в результате падения с одиннадцатого этажа на улице Медовой Пещеры погибла девушка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что девушка выпала с балкона дома. Личность ее установлена. Это 17-летняя студентка одного из вузов Львова", - проинформировали в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17-летняя девушка погибла во Львове, выпав с 11 этажа общежития.

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