Москва считает обвинения Лондона по делу об отравлении экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля такими, что граничат с бандитизмом, а также называет их "невиданным хамством". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передает со ссылкой на РИА "Новости".

"Это - невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать. Это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Великобритании или проблемы взаимоотношений Великобритании с их союзниками или еще что-то? Это, скорее только, не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - сказал Песков.

Он также добавил, что российский руководитель Владимир Путин "сохраняет абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку".

Как сообщал Мэй, Макрон и Меркель договорились об ответе России за "дело Скрипаля".

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