Политика Крымскотатарский активист: Путин видит, как благодарные потомки ставят ему памятник в Крыму Пятница, 16 марта 2018, 09:35 • Марианна Присяжнюк

