|Грицак: в битве с агрессором отдали жизни 23 сотрудника СБУ
|25.03.2018 20:21
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Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором, что погубил родную землю. Это отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в приветствии по случаю 26-й годовщины создания спецслужбы, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Передовой для нас стала вся страна. Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором, что погубил родную землю", - отметил Грицак.
Кроме того, глава СБУ отметил, что служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии РФ против нашей страны.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины.