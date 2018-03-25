Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором, что погубил родную землю. Это отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в приветствии по случаю 26-й годовщины создания спецслужбы, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Передовой для нас стала вся страна. Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором, что погубил родную землю", - отметил Грицак.

Кроме того, глава СБУ отметил, что служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии РФ против нашей страны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины.

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