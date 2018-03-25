В Турции провели успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки, передает со ссылкой на Anadolu.

Как отмечает издание, пробные запуски ракет Gökdoğan и Bozdoğan провели с военного полигона в Синопе.

"Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Gökdoğan - ракета малого и среднего радиуса действия, а ракеты Bozdoğan "способны поражать цели на больших расстояниях".

Как сообщал Турция подписала соглашение с Россией о приобретении систем противоракетной обороны С-400.

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