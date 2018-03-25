|Мемориал памяти жертв катастрофы MH17 появился в Нидерландах
|25.03.2018 20:36
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В нидерландском Эйндховене появился мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Twitter, передает
"Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.
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