В нидерландском Эйндховене появился мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Twitter, передает "Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию", - говорится в сообщении. Напомним, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap - UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 марта 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



