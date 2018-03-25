|Пожар в Кемерово: в ТЦ обрушилась крыша, без вести пропали 35 человек
|25.03.2018 20:58
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Кровля ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась на площади 500 кв. м. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба, передает
"Произошло обрушение кровли торгового центра на площади 500 квадратных метров", - сказал он.
Кроме того, следователи проверяют информацию о 35 пропавших без вести людей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Следователями вместе с сотрудниками полиции уже установлен основной хозяин ТЦ ... уже допрошены 25 человек из очевидцев и пострадавших, а также арендаторы и владельцы торговых точек, проверяется информация о 35 пропавших во время пожара", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал , пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
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