|Футболист "Марселя" не поможет Японии в спарринге против Украины
|25.03.2018 21:43
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По сообщению сайта Футбольной ассоциации Японии, перед товарищеским матчем со сборной Украины, соперник "желто-голубых" потерпел кадровые потери, передает
Из-за травмы бедра бельгийский лагерь команды Вахида Халилходжича покинул защитник французского "Марселя" Хироки Сакаи.
В нынешней кампании Сакаи является основным исполнителем французского клуба - 43 проведеные поединки при 4 результативных передачах. В составе сборной Японии Сакаи, трансферная стоимость которого составляет 3,5 млн. евро, провел 41 поединок.
Добавим также, поединок сборных состоится 27 марта в Льеже на стадионе "Морис Дюфран" в 15:20 по киевскому времени.
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