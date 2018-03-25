|Пожар в российском ТЦ "Зимняя вишня": за уточнением погибли 12 человек, 69 пропали без вести
|25.03.2018 21:59
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Тела еще пяти человек обнаружены в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе спасателей, передает
"Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, число погибших возросло до 12", - сказал представитель штаба.
Также количество пострадавших при пожар увеличилась до 43 человек. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - сказал представитель оперативного штаба.
Как сообщал в российском Кемерове в результате пожара в торговом центре быстро растет число погибших и раненых.
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