В столице Молдовы Кишиневе тысячи человек отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии. Об этом сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

Мероприятие на площади Великого национального собрания было организовано группами из Молдовы и Румынии, которые призывают к объединению этих двух стран.

Организаторы заявляют, что в акции приняли участие около 100 тысяч человек, в то время полиция сообщает лишь о семи тысячах.

Во время мероприятия его организаторы зачитывали “декларацию единства”. Среди спикеров был прежний президент Румынии Траян Бэсеску. Он заявил, что интеграция Румынии и Молдовы является “единственным путем” вернуть себе достоинство.

Как сообщал недавно в парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией.

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