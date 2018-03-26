прежний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии. Об этом сообщает со ссылкой на газету Kieler Nachrichten.

Опираясь на информацию в судебных кругах издание отмечает, что уголовное преследование — в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, — имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Но окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев).

“Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев”, — заявил представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Как сообщал экс-лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира