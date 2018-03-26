Египетские власти заявили, что в воскресенье они убили шесть человек в связи со взрывом автомобиля, который произошел в Александрии в субботу накануне президентских выборов. Об этом сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

“Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки „Братья мусульмане“, что привело к смерти шести человек”, — говорится в сообщении.

Как сообщал террористическая группировка “Аль-Каида”, известная самыми кровавыми в мире терактами 11 сентября 2001 года в США, в последнее время значительно усилилась и насчитывает десятки тысяч боевиков. Такую оценку привел в бюллетене нью-йоркской неправительственной организации Совета по международным делам американский знаток Брюс Хоффман.

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