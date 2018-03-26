На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 марта установлены на таком уровне:

26,265478 грн за доллар;

32,427359 грн за евро;

0,459930 грн за российский рубль;

37,151125 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 марта, курс рубля - снизился, а курс всех валют - вырос.

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