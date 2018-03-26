Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open", который проходит в Майами, информирует со ссылкой на ФТУ.

В матче третьего круга украинка, посеянная под 4 номером, за 2:00 6 минут обыграла австралийку Дарью Гаврилову (26 сеяная) — 4:6, 6:0, 6:1

Матч наша землячка начала потерей своей подачи. Впрочем, сразу же восстановила статус-кво. Однако, хотя и сделала еще один брейк австралийке, сама отдала в первом сете в общем три своих гейма — 4:6. Свитолина с самого начала второй партии взяла ситуацию под полный контроль. Так разошлась, что не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0. Даже последнего, шестого, в котором Гаврилова вела на своей подаче — 40:15. Более того — в начале решающего сета украинка подряд взяла дополнительные три гейма, то есть, в общей сложности девять геймов. Один, правда, не сумела выиграть, но на этом и остановилась — 6:1.

Примечательно, что Гаврилова проиграла нашим соотечественницам 11 встреч, из них последние 9 подряд.

Добавим также, пока Свитолину ждет встреча с еще одной австралийкой — Эшли Барти (21). У нее наша соотечественница выиграла все три предыдущих матча.

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