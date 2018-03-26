Украинские аэропорты не попали в рейтинг лучших в мире по версии британской маркетинговой компании Skytrax, передает

В ТОП-100 нет ни одного аэропорта из Украины.

Первое место - у ведущего авиационного хаба в Азии - сингапурского аэропорта Чанги. Также в пятерке - аэропорт Инчхон в Южной Корее, международный аэропорт Токио, Гонконгf, катарский Гамада в Дохе.

Лучший в Европе - международный аэропорт Мюнхен, оказавшийся на шестой строчке общего рейтинга.

Международный аэропорт "Шереметьево" в Москве - на 68-ой строчке. Аэропорт Варшавы - на 95-м месте.

Рейтинг ТОП-100 аэропортов 2018 года определялся на основе опроса 13,73 миллиона человек. Опрос проводился с августа 2017-го по февраль 2018 года в 550 аэропортах по всему миру. Учитывался опыт путешественников в разных аэропортах и ​​по ключевым показателям эффективности - от регистрации, прибытия, трансферов, шопинга, безопасности и иммиграции до отправления. Опрос предлагалось пройти на английском, испанском и китайском языках.

Напомним, Украину назвали самой дешевой страной Европы.

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