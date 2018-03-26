Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко подадут сегодня апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киеве относительно избрания для нее меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток. Об этом корреспонденту сообщил адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко Виктор Чевгуз.

"Сегодня подадим апелляцию. Ожидаем, что заседание по апелляционной жалобе состоится в среду-четверг", - сообщил В.Чевгуз.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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