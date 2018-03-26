|СМИ: США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов
|26.03.2018 10:03
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Объявление о высылке российских дипломатов США и ряд стран ЕС сделают вместе. Об этом со ссылкой на источник сообщила журналист Мишель Косински в Twitter, передает .
"Источник: ожидаем скоординированного объявления США и нескольких европейских стран завтра, о высылке российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинок", - сообщила она.
Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.