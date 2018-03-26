|Пожар в Кемерово: число жертв возросло
|26.03.2018 10:19
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Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове в России увеличилось до 56 человек. Об этом сообщили в СК РФ, передает .
"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них десять человек остаются в стационаре", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 53 погибших во время пожара в Кемерово.
Пожар в "Зимней вишни" начался 25 марта.
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