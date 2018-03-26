Украинцы тратят деньги, присланные им родственниками, выехавшими на заработки за границу, преимущественно на содержание и лечение родителей, обучение, ремонты, одежду. Об этом в комментарии сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Деньги, которые пересылают в Украину трудовые мигранты, идут преимущественно на выживание их семей — на содержание и лечение родителей, обучение детей”, — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что, к сожалению, украинцы массово не зарабатывают такие деньги, которые бы позволили им возвращаться домой и открывать частные предприятия, как это было, например, с поляками, которые ездили работать в Германию в 90-х годах, а затем возвращались на родину и начинали собственный бизнес.

“Нужно понимать, что Украина сегодня — очень бедная страна, и у большинства ее населения есть только одна цель — выживание. Валюта, которую трудовые мигранты отправляют домой, положительно влияет на экономику страны, так как поддерживает стабильность национальной валюты — гривны и используется по назначению — на обучение, лекарства, ремонты, одежду”, - добавил Воскобойник.

Напомним, Национальный банк осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы. В результате выяснилось, что объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам в 2017 году был большим более чем в два раза.

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