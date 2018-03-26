Немецкий суд в понедельник должен решить, оставлять под стражей бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который был задержан в воскресенье на границе между Данией и ФРГ, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

С момента задержания Пучдемон находится под стражей. В суде он должен подтвердить свою личность, после чего суд решит, оставлять ли политика под стражей на период, пока будет длиться процесс его экстрадиции в Испанию.

Задержание Пучдемона привело к масштабным акциям протеста в Каталонии. 25 марта в городах региона на улицы вышли около 50 тысяч демонстрантов. Между ними и полицией произошли столкновения, в результате которых телесные повреждения получили более 90 человек, между которых более 20 - полицейские. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.

25 марта Пучдемона задержала немецкая полиция на автобане при пересечении границы между Данией и ФРГ. По словам адвоката каталонского политика, Пучдемон собирался вернуться после визита в Финляндию через территорию Германии в Бельгию, где он живет после побега из Испании. 23 марта высший суд Испании возобновил ордер на арест Пучдемона и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело по обвинению в организации мятежа, Пучдемону грозит тюремное заключение до 30 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира