За время проведения антитеррористической операции погибли 212 бойцов Национальной гвардии Украины, еще 794 бойца получили ранения. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент

"За время проведения антитеррористической операции 794 бойца Национальной гвардии Украины получили ранения. Четверо из тех ребят, с 212 героев, погибших, получили высокое звание. Мы всегда будем помнить четырех патриотов-гвардейцев, которые на площади Конституции отдали свою жизнь за спокойствие и мир украинских граждан. 182 военнослужащих посмертно награждены государственными наградами, трое из них, генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада и солдат Евгений Тельнов удостоены высшей государственной награды Украины, высокого звания Героя Украины", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал П.Порошенко рассказал о роли Нацгвардии в освобождении Донбасса.

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