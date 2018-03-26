|На месте пожара в Кемерове обнаружили 64 тела
|26.03.2018 11:47
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На месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает .
"Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших", - сказано в сообщении.
Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается.
Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
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