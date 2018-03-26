Правоохранители ликвидировали преступный механизм ввоза на территорию Украины элитных автомобилей с иностранной регистрацией вне таможенного контроля с целью незаконной реализации, в том числе жителям временно оккупированного полуострова Крым. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает

Так, досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины покупал в Объединенных Арабских Эмиратах автомобили, в основном марки "Porsche Cayenne" и отправлял в Украину. По прибытии данных автомобилей в Одесскую таможню, получатель груза (брокерская компания), отказывалась от их получения в пользу вышеуказанного гражданина Украины, однако, в документах отмечала его уже жителем Приднестровья.

После этого, через одного из частных нотариусов г.. Киева данный житель Приднестровья оформлял доверенности на ряд лиц, уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья. В дальнейшем, при содействии работников Одесской таможни ГФС автомобили беспрепятственно выезжали из Украины в Приднестровье и через короткое время снова въезжали в Украину, однако уже в таможенном режиме временного ввоза нерезидентом, что давало автомобилям возможность легально находиться на территории Украины до 1 года.

На завершающем этапе преступной схемы, автомобили перевозились в умышленно обустроенное помещение в г.. Киеве для их дальнейшей разборки на запчасти, после чего незаконно реализовывались. Такой механизм позволял организаторам схемы ввозить автомобили в Украину, при этом, используя "прикрытия" их действий работниками таможни, не платить обязательные таможенные платежи, налоги и сборы.

Прокурорами и оперативниками проведено 11 санкционированных обысков, по результатам которых изъято 3 автомобиля "Porsche Cayenne", 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки, а также документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал правоохранители задержали преступную группу, которая занималась похищением авто премиум-класса на территории Одессы с последующим возвращением владельцам за вознаграждение.

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