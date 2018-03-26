Статус страны-аспиранта означает, что Украина поставила цель вступить в НАТО, и Альянс признал это стремление. Об этом во время пресс-брифинга сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент

"С точки зрения безопасности и обороны у нас есть хитрый бюллетень. Единственное, я добавила бы туда гендерного компонента и обеспечения равенства прав мужчин и женщин и в секторе безопасности и обороны - мы сейчас об этом говорим с нашими коллегами из силовых министерств. В целом, все главные принципы, на которых функционирует Минобороны, Генштабы в странах НАТО - в них заложен хитрый бюллетень, и все эти принципы, если реализованы - они должны дать военную организацию, совместимую со странами-членами альянса", - рассказала она.

По ее словам, Альянс признал, что Украина намерена вступить в НАТО.

"Что касается признания того, что мы внутри Украины изменили свою стратегическую цель - мы для себя определили, что у нас стратегической целью является членство в НАТО. Это было отражено на странице альянса. То есть Альянс признал, что у Украины есть намерения, желание и цель вступить в НАТО", - отметила вице-премьер.

Как сообщал Президент Петр Порошенко в ближайшее время инициировать изменения в Конституцию относительно стремления в НАТО.

Напомним, 10 марта Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта.

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