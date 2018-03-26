Подписание Президентом закона №3149 привнесет беспорядок в торговлю пивом и алкогольными напитками в Украине. Об этом в авторской колонке заявил независимый знаток рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, передает .

Речь о проекте ЗУ № 3149 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)”.

Указанный документ был принят Парламентом на прошлой неделе. Он наделает местную власть правом вводить временные ограничения на торговлю алкогольными напитками.

По мнению И.Товкача, если указанный документ будет подписан Президентом, то он нанесет колоссальный “экономический и социальный ущерб”.

Кроме этого, как подчеркнул знаток, проект закона № 3149 был принят с нарушениями регламента, на что Гарант Конституции тоже должен обратить внимание.

“Хочется надеяться, что Гарант Конституции обратит внимание на нарушения Регламента во время проталкивания 3149 в Парламенте и ветирует документ. Или, на худой конец, вернет его обратно в зал для устранения этого вопиющего факта попирания норм действующего законодательства. Не говоря об экономическом и социальном ущербе, которые заложены в передаче прав органам местного самоуправления регулировать торговлю алкогольными напитками и о коррупционной составляющей проголосованной инициативы”, — подчеркнул И.Товкач.

Напомним, что в ряде регионов Украины местные органы власти ввели временные ограничения на продажу алкогольных напитков в стационарных точках. Как правило, речь идет о запрете продавать спиртное в ночное время.

На такие действия местных советов отреагировали в АМКУ, признав соответствующие решения незаконными.

В Комитете подчеркиваю, что “ночные запреты” провоцируют нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В четырех областях Украины “временные запреты” на алкоголь были отменены в судебном порядке. В том числе, и в столице, где сегодня продавать алкоголь в ночное время можно.

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