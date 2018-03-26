В Сыховском районе Львова мужчина облил кислотой сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает

"Сегодня, 26 марта, в 9:50 в милицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из львовских больниц был доставлен 47-летний львовянин, которому поставлен диагноз" ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз. Как установили правоохранители, на улице Чукарина около 9:00, потерпевшего облил кислотой 53-летний прежний муж его сожительницы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал неизвестный пригрозил облить кислотой детей народного депутата Украины Егора Соболева.

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