Окружной административный суд города Киева отказал директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику в удовлетворении ходатайства об оставлении без рассмотрения административного иска народного депутата Борислава Розенблата о незаконности привлечения ФБР США в расследование НАБУ. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает

"После выхода из совещательной комнаты суд отказал в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подготовительное производство закончено, и дело назначено для рассмотрения по существу. Судебное заседание состоится 25 апреля.

Напомним, истец просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с Законом Украины "О международных договорах". Также Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро Украины, как это предусмотрено законодательством, а именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

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