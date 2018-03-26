Основатель акционерного общества “МММ” Сергей Мавроди, который умер на 63-м году жизни, имел хронические заболевания. Об этом сообщил агентству “Москва” его помощник Александр Власов, передает .

“Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания”, — сказал он.

Напомним, предварительной причиной смерти Сергея Мавроди мог стать добрый приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.

Некоторые СМИ сообщают, что Мавроди стало плохо на автобусной остановке. Прохожий вызвал ему “скорую помощь”, так как Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал “МММ” — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий убыток от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

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